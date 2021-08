More than 800 private vaccine sites are now administering Covid-19 jabs to anyone who is eligible.

At the moment, that means anyone 35 or older who can prove their identity to the satisfaction of the EVDS.

Here is the full list of private vaccination sites operational as of 16 August.

For more stories go to www.BusinessInsider.co.za.

As of Monday, South Africa has more than 800 private vaccination sites accepting walk-ins for their Covid-19 shots, with no special conditions.

Co-ordinating body Business for South Africa (B4SA) said every site would administer the vaccine to anyone who is eligible under government rules, regardless of whether they have medical aid or not.

At present, that means anyone who is 35 or older, and who can produce an ID, passport or other form of identification, regardless of nationality.

Pre-registration on the EVDS would speed things up, said B4SA, but "private sites are ensuring that staff are equipped and ready to assist people to register once they arrive".

An updated list of private vaccine sites, with contact details, is due to be maintained at the B4SA website.

Here is the list of more than 800 private vaccine sites now accepting walk-ins from anyone eligible for a Covid-19 vaccine, as of 16 August.

Gauteng

Site Address Telephone no 1 Discovery Place 1 Discovery Place, Sandton 0860 99 88 77 Ackermans Pharmacy 101 Rietfontein Road, Primrose, Germiston 1401 011 828 9000 Bronberrik Pharmacy 400 Theuns Van Niekerk Street 012 653 4191 Brooklyn Clicks Pharmacy C/O Lange Veal Street and Bronkhorst Street 012 460 7764 Clicks North Riding Pharmacy Bellairs Drive and, Malibongwe Dr, Northriding, Johannesburg, 2169 011 704 1571 Clicks Northmead Square Pharmacy C/O 14Th Avenue and O'Rielly Merry Road 011 425 4338 Clicks Pharmacy - Tafadzwa 111 Commissioner Street Building Cnr Eloff &, Albertina Sisulu Rd, Streets, Johannesburg, 2001 011 333 0796 Clicks Pharmacy -Tshwane Mall Cnr Stormvoel/Tsamaya Roads 012 489 8180 Clicks Pharmacy Alberton C/O Voortrekker Road and Du Plessis Road 011 907 7904 Clicks Pharmacy Alex Plaza 23, Alex Plaza Cnr 1st and, 3rd Ave, Wynberg, Johannesburg, 2090 011 786 0457 Clicks Pharmacy Appletons Village Malibongwe Drive 011 791 2499 Clicks Pharmacy Atterbury C/O Atterbury and 012 991 4800 Clicks Pharmacy Brightwater Commons Shop 189-191, Randburg Waterfront, Republic Road 011 326 1774 Clicks Pharmacy Brixton Mall Protea Mall, 80 High St, Brixton, 2092 011 830 0456 Clicks Pharmacy Broadacres Cnr Valley & Cedar Roads 011 467 2398 Clicks Pharmacy Bryanston Bryanston Shopping Centre, 15 Ballyclare Dr, Bryanston, Johannesburg, 2191 011 463 7719 Clicks Pharmacy Campus Square C/O Kingsway Road and University Road 011 726 6306 Clicks Pharmacy Canterbury Crossing Cnr Hunter Street & Braam Fischer Drive 011 886 1296 Clicks Pharmacy Carnival Mall Rangeview Road 011 915 5913 Clicks Pharmacy Celtis Ridge Celtis Ridge Shopping Centre,Cnr Seedcrackers &, Ruimte Rd, Centurion, 0046 012 656 0101 Clicks Pharmacy Centurion 234, Embankment Rd, Centurion Central 012 663 4116 Clicks Pharmacy Clearwater Mall C/O Hendrik Potgieter Road and Christiaan De Wet Road 011 475 0037 Clicks Pharmacy Columbine Cnr Swartgoud & Columbine Street 011 680 9076 Clicks Pharmacy Cradlestone Mall Cnr Hendrik Potgieter Road & N14 011 662 1666 Clicks Pharmacy Cresta Beyers Naude Drive 011 476 6973 Clicks Pharmacy Dainfern Cnr William Nicol Drive & Broadacres Drive 011 469 0415 Clicks Pharmacy Doringkloof Shop 15/53 Doringkloof Mall Corner of Aster Road and Lupin Avenue, Doornkloof, Pretoria, 0157 012 667 2095 Clicks Pharmacy East Rand Mall Cnr Rietfontein & Bentel Streets 011 823 1419 Clicks Pharmacy Eastgate Shop U1&U2, Eastgate Shopping Centre, Bradford Road 011 616 5203 Clicks Pharmacy Eco Boulevard Witchazel Avenue 012 661 0946 Clicks Pharmacy Eyethu Orange Farm Mall Main Road 011 850 0081 Clicks Pharmacy Flora Centre Shop 18 Flora Centre, C/O Ontdekkers Road and Conrad Street, Florida, Roodepoort, 1709 011 472 8811 Clicks Pharmacy Forest Hill Forest Hill Mall 012 668 1611 Clicks Pharmacy Fourways Cnr William Nicol Drive & Fir Avenue 011 465 0218 Clicks Pharmacy Fourways Crossing C/O Sundrise Boulevard and Sunset Avenue, Fourways, Johannesburg, 011 465 0824 Clicks Pharmacy Ga- Rankuwa Ga-Rankuwa City 012 700 4050 Clicks Pharmacy Gezina Shop 26, Gezina Galleries, Michael Brink Street, Gezina 012 335 5143 Clicks Pharmacy Golden Walk Victoria Street 011 825 0473 Clicks Pharmacy Hatfield Plaza Cnr Park & Grosvenor Streets 012 362 3487 Clicks Pharmacy Honey Ridge Cnr of Beyers Naude Drive and Duiker Street, Randpark Ridge, Randburg, 2194 011 795 7000 Clicks Pharmacy Hyde Park Jan Smuts Avenue 011 325 5560 Clicks Pharmacy Jubilee Mall Cnr Jubilee & Zoutpan Roads 012 727 1210 Clicks Pharmacy Kagiso Mall Cnr Randfontein Road & Kagiso Street 011 410 0301 Clicks Pharmacy Karaglen Cnr Baker St & Harris Road 011 452 7822 Clicks Pharmacy Killarney 60 Riviera Road 011 486 1168 Clicks Pharmacy Kolonade C/O Zambezi & Sefako Makgato 012 548 2466 Clicks Pharmacy Kyalami Kyalami Main Cnr Main & Kyalami Roads 011 799 7740 Clicks Pharmacy Lakeside Tom Jones Street 011 427 1835 Clicks Pharmacy Lambton Cnr Webber & Doak Streets 011 824 5596 Clicks Pharmacy Losberg President Street 018 771 6572 Clicks Pharmacy Mabopane Station Central City 012 725 0480 Clicks Pharmacy Mall of Africa Allandale Road, Juksei View 011 207 3000 Clicks Pharmacy Mall of Tembisa Corner of Angola and Olifantsfontein roads 011 920 1019 Clicks Pharmacy Mall of the South Cnr Swartkoppies Road And Kliprevier Drive 011 682 1161 Clicks Pharmacy Mamelodi Crossing Cnr Waltloo & Stormvoel Roads 012 805 2351 Clicks Pharmacy Maponya Mall Old Potchefstroom Road 011 938 1533 Clicks Pharmacy Mayfield Square Lurie Road Daveyton 011 968 0288 Clicks Pharmacy Melrose Arch C/O High Street and Athol Oakland Drive 011 684 1390 Clicks Pharmacy Menlyn Park C/O Atterbury and 012 348 6161 Clicks Pharmacy Menlyn Retail Park Shop 52A, Menlyn Retail Park, C/o Garsfontein & Lois Street 012 348 7104 Clicks Pharmacy Midway Mews C/O Harry Galaun Drive and 7Th Road 011 805 3932 Clicks Pharmacy Morning Glen Morning glen Shopping Centre, C/O Kelvin Drive and Bowling Avenue, Gallo Manor, Sandton, 2141 011 656 1695 Clicks Pharmacy Morningside Cnr of Outspan and Rivonia road, Norscot, Morningside , Sandton 011 326 7317 Clicks Pharmacy Nicolway Cnr William Nicol & Wedgewood Road 011 244 2250 Clicks Pharmacy Nkomo Village Corner of WF Nkomo &, Tlou St, Atteridgeville Ext 16 012 373 2600 Clicks Pharmacy Noordheuwel Cnr Robert Broom & Lud Hersch Road 011 954 4392 Clicks Pharmacy Norkem C/O James Wright Avenue and Mooi River Road 011 972 6866 Clicks Pharmacy Northpark C/O Burger Street and Rachel De Beer Street 012 546 6339 Clicks Pharmacy Oakfields Cnr Oak & Malva Streets 011 849 0996 Clicks Pharmacy Olympus Village Achilles Way and Olympus Drive 012 991 3036 Clicks Pharmacy Park Meadows 52 Cumberland &, Allum Rd, Kensington, Johannesburg 011 615 0752 Clicks Pharmacy Parkrand Van Wyk Louw Road 011 896 5470 Clicks Pharmacy Percegold 277 Pretorius Street 012 321 1227 Clicks Pharmacy Primrose Square Corner of Shamrock & Churchill Street 021 466 7691 Clicks Pharmacy Quagga Centre Cnr Church & Quagga Streets 012 327 5352 Clicks Pharmacy Rivonia Rivonia Road 011 803 9155 Clicks Pharmacy Rosebank Rosebank Mall 50 Bath Avenue 011 268 0050 Clicks Pharmacy Sandton City Rivonia Road 011 883 4933 Clicks Pharmacy Silverwater Crossing C/O Watermeyer Street and Pretoria Street 012 803 9474 Clicks Pharmacy Soshanguve Crossing Cnr Ruth First Road And Aubrey Matlala Street 012 793 0887 Clicks Pharmacy Southdowns Ext 54 C/O John Vorster Street and Karee Avenue 012 665 0916 Clicks Pharmacy Southgate C/O Columbine Road and Rifle Range Road 011 941 1346 Clicks Pharmacy Springs 6th Street Mall 011 815 4448 Clicks Pharmacy Sunninghill C/O Rivonia Road and Airdin Road 011 234 1060 Clicks Pharmacy Tambotie Mall Malan Street and Tambotie Road 011 412 4248 Clicks Pharmacy The Angelo (Nigel) Heidelberg Road 011 739 3870 Clicks Pharmacy The Glen Boundary Road 011 435 8839 Clicks Pharmacy The Grove Heidelberg Road 012 807 4020 Clicks Pharmacy The Mall@Reds Shop 45, The Mall@Reds Shopping Centre, CNR Rooihuiskraal Road & Hendrik Verwoerd Drive 012 656 8850 Clicks Pharmacy The Village@Moreleta Shop 28 The Village Shopping Centre, Wekker Road, Morelette Park, Pretoria, 0181 012 997 0107 Clicks Pharmacy Trade Route Mall C/O Nirvana Road and Lenasia Road 011 852 3387 Clicks Pharmacy Tsakane Modjaji Street 011 815 5027 Clicks Pharmacy Valley Centre Cnr Jan Smuts Avenue & Burnside Drive 011 789 8766 Clicks Pharmacy Village View Cnr Kloef & Van Buuren Road 011 450 3587 Clicks Pharmacy Waverley Shop 18 Waverley Plaza, 1116 Hertzog Street, Waverley, Pretoria, 0002 012 332 0022 Clicks Pharmacy Westgate Ontdekkers Road 011 768 1765 Clicks Pharmacy Wonderboom Lavender Road 012 543 0787 Clicks Pharmacy Woodlands Shop 3, Woodhill Blv Shopping Centre, cnr DeVillebois Marevil Drive & Garsfontein Rd, Woodhill 012 997 7345 Clicks Pharmacy- Blue Hills Oliphantsfontein Road 011 318 0284 Clinix Botshelong- Empilweni Prv Hosp Sam Sekoati Avenue 011 861 6200 Clinix Dr SK Matseke Mem Hosp Corner of Chris Hani and Immink Road Zone 6 Diepkloof 011 933 5000 Clinix Naledi-Nkanyezi Prv Hosp Moshoeshoe Street 016 420 3116 Clinix SS Morewa Mem Hosp 121 Ellof Street Extension Selby 011 491 4151 Clinix Tshepo-Themba Prv Hosp Braam Fisher Ext Roads Meadowlands Zone 9 011 983 0300 Colony Pharmacy 345 Jan Smuts Avenue 011 327 0300 Cullinan Pharmacy Health and Home 2B Park Street Corner, Hospital Rd, Cullinan, 1000 012 734 0021 Dis-Chem Athol Oaklands Pharmacy Cnr Main & Athol Oaklands Roads 011 430 0600 Dis-Chem Boksburg North Pharmacy Shop11, Northrand Road Centre, Cnr Fire Station & Northrand Road, Eveleigh Ext 2, Boksburg North, 1461. G.P. 011 306 1500 Dis-Chem Braamfontein Pharmacy 19 Ameshoff Street 010 541 1326 Dis-Chem Centurion Pharmacy Heuwel Ave 012 612 0261 Dis-Chem Direct Courier Pharmacy 23 Stag Road 011 589 2200 Dis-Chem East Rand Pharmacy Cnr Rietfontein And North Rand Road 011 823 5315 Dis-Chem Fourways Mall Pharmacy Cnr Witkoppen & William Nicol Roads, Fourways 011 465 4420 Dis-Chem Heidelberg Mall Pharmacy 7 Makapan Street 016 341 0204 Dis-Chem Krugersdorp Pharmacy Shop 30, President Square Shopping Centre, Krugersdorp G.P. 011 951 5800 Dis-Chem Lakeside Mall Pharmacy 5 Tom Jones Street 010 541 1472 Dis-Chem Mall of the South Pharmacy Cnr Swartkoppies Road & Kliprivier Road 011 682 4900 Dis-Chem Menlyn Park Pharmacy Corner Atterbury Road And Lois Avenue 012 003 0108 Dis-Chem Mondeor Pharmacy Mondeor Boulevard 011 680 5676 Dis-Chem Montana North Pharmacy Upper Level 012 523 9120 Dis-Chem Nicolway Pharmacy Shop L32, Nicolway Shopping Centre, Corner Wedge Link Road West & William Nicol Drive, Bryanston, 2191, G.P. 011 267 8800 Dis-Chem Norwood Gardens Pharmacy Cnr 6th Avenue & Hamlin Street 011 728 0940 Dis-Chem Pharmacy - Carnival Mall Cnr Airport & Heidelberg Roads 011 897 5620 Dis-Chem Pharmacy - Three Rivers "Shop 13, Riverwalk Shopping Centre, 7 Nile Drive, 3 Rivers,Vereeniging, 1929. G.P. South" 016 454 7500 Dis-Chem Randfontein Pharmacy Shop 23, Tambotie Mall, Cnr Lazar Avenue & Malan Street, Randfontein, Westrand, G.P. 010 612 0070 Dis-Chem Sandton City Pharmacy Shop L01, Corner Rivonia Road & 5th Street, Sandhurst Ext. 3, Sandton City. 010 612 0481 Dis-Chem Springs Mall Pharmacy Shop L45, Springs Mall Centre, Casseldale, Ext 4, Springs, G.P. 010 003 2904 Dis-Chem Vanderbijlpark Pharmacy "Shop 23, President Square Vaal, Corner Ascot on Vaal and Playfair Boulevard, Vanderbijlpark, 1911. G.P. South" 016 108 0101 Dis-Chem Wonderpark Pharmacy Cnr Old Brits Road & Heinrich Avenue 012 549 9840 Dis-Chem Woodlands Pharmacy Cnr Garsfontein Road & De Villebois Marenil Drive 012 994 9292 Discovery - Virgin Active Broadacres Broadacres Shopping Centre, cnr Valley Rd & Cedar Rd, Glen Marais, Johannesburg, 2021 0860 99 88 77 Discovery - Virgin Active Centurion Byls Bridge Prominade, Bloukrans Rd, Highveld, Centurion, 0046 0860 99 88 77 Dispharm Pharmacy Shop No 26 Bara Mall, Cnr Old Potch Road & Nicholas Drive, Johannesburg 011 938 9278 Dr GM Pitje Day Hospital 56 von Wielligh Street, Cnr Albertina Sisulu Street 010 133 2222 Duxmed Pharmacy 70 Letitia Street, Ridgeway 011 855 4454 East Park Pharmacy 10 Cloverfield rd 011 816 1500 El Corro Pharmacy & Medicine Depot 130 Weltevreden Street 011 678 2319 Epsom Downs Pharmacy Sandton 13 Sloane Street 011 792 5817 Erasmia Pharmacy 381 Willem Erasmus Street 012 370 1756 Falls Pharmacy Benoni Cnr Great North Road and Webb Street, Northmead 011 849 7924 Fedsure Forum - Clicks Shop 4-7A, Federated Forum, 315 Pretorius Street 012 407 3300 Ferryvale Pharmacy Ferryvale Koopsentrum 011 814 3231 Gallagher Convention Centre - Ballroom 19 Richards Dr, Halfway House, Midrand, 1685 0860 99 88 77 Goldenmed Pharmacy Health & Home Shop 10 Shoprite centre Westonaria Kruger Str Westonaria 1779 011 754 1090 Grayston Pharmacy & Medicine Depot Grayston Centre, 135 Grayston Dr, Strathavon, Sandton, 2196 011 883 3238 Greenstone Mall Clicks Pharmacy Modderfontein Road 011 452 0816 Greenstone Mall Pharmacy Cnr Modderfontein & Van Riebeeck Roads 011 663 9900 Harmelia Pharmacy 46 Shelton Avenue 011 974 3835 Kalapeng Diepsloot 1st Avenue Diepsloot West 012 804 5617 Kalapeng Riverside Pharmacy Porcupine Avenue 012 804 5617 Kalapeng Station Pharmacy 509 Paul Kruger Street 012 323 1238 Kungwini Pharmacy Prazeres Centre 49 Church Street 013 932 2955 LAB Pharmacy - Health and Home Lab Medical Centre, 54 Van Zyl Smit St, Oberholzer, Carletonville, 2499 018 787 3971 Life Flora Hosp William Nicol Drive, Florida Park 011 470 7777 Life Suikerbosrand Hosp Cnr Mare and HF Vervoerd Street 016 342 9200 Life The Glynnwood Hosp Harrison Street 011 741 5000 Life Wilgers Hosp Denneboom Road 012 807 8100 Lily Pharmacy Germiston 55a Kenneth Avenue 011 822 3056 Lonehill Clicks Pharmacy Shop 119, Lonehill Shopping Centre, Lonehill 011 467 2913 Mamelodi Crossing Pharmacy Mamelodi Crossing 012 805 3670 Mays Chemists-Melville 11 Main Rd, Melville 011 726 8014 Medi North Pharmacy Key West Shopping Centre 011 273 1338 Medicare Boskruin Pharmacy Cnr Pres Fouche & Hawken Road 011 791 5488 Medicare Douglasdale Pharmacy Shop 12/13 Douglasdale Shopping Centre, Cnr Douglas Dr and Leslie Ave, Douglasdale, 1953 011 704 5718 Medicare Fontainebleau Pharmacy Cnr Republic & Rabie Road 011 792 2150 Medicare Greenhill Pharmacy 36C Greenhill Road, Emmarentia, Johannesburg, 2195 011 646 1627 Medicare Grosvenor Pharmacy Cnr Grosvenor & Hobart Roads 011 706 1371 Medicare Highveld Pharmacy Cnr John Vorster Dr & Logan Ave, Shop 7. Highveld Shopping Centre Highveld, Centurion 012 665 1555 Medicare Husteds Cnr Cumberland Ave & Grosvenor Rd Shop 12, Bryanpark Shopping Centre, Bryanston, Sandton, 2191 011 706 2950 Medicare Linden Pharmacy 63G Iris Court 63 - 3rd Avenue 011 888 5022 Medicare Nevada Pharmacy 68 Voortrekker Road 011 432 8024 Medicare Palm Court Pharmacy Palm Court Centre 011 475 3831 Medicare Parklands Pharmacy 31d 4th Avenue 011 788 9307 Medicare Parkmore Pharmacy Parkmore Mews 116 Olympia Street 011 783 3217 Medicare Pharmacy - Weltevreden 251 Beyers Naude Drive 011 678 7523 Medicare Randburg Pharmacy Shop 4D Centre Point Hill Street Mall, Cnr Hill Street & Pretoria Avenue, Ferndale, 2194 011 781 6266 Medicare Savoy Pharmacy 580 Louis Botha Ave, Savoy, Gresswold 011 885 1200 Medicare Vorna Valley Pharmacy Shop 10 & 11 Vorna Valley Shopping Centre, 334 Cnr Albertyn Street & Harry Galaun Drive, Vorna Valley 011 315 2302 Medicare Waverley Pharmacy Shop 55 Waverley Plaza, 1116 Hertzog Street, Villieria, 0186 012 332 1525 Mediclinic Emfuleni Hosp 6 Jan van Riebeeck Boulevard 016 950 8000 Mediclinic Legae Hosp 8560 Unit M Off Lucas Mangope Highway Klipgat Road 012 797 8000 Mediclinic Medforum Hosp 412 Francis Baard Street 012 317 6700 Mediclinic Midstream Hosp 1 Madeleine Street Hill Boulevard Midstream Dr 012 652 9000 Mediclinic Morningside Hosp Cnr Rivonia and Hill Roads 011 282 5000 Mediclinic Sandton Hosp Cnr Peter Place and Main Road, Bryanston, 2021 011 709 2000 Mediclinic Vereeniging Hosp Corner Joubert and Hofmeyer Streets 016 440 5000 Medicross Carlswald Medical Centre Cnr 5th and Harry Galaun Road, Carlswald Deco Centre, Carlswald 0860 99 88 77 Medicross Krugersdorp Medical & Dental Center Cnr Luipaard &, Paardekraal Dr, Krugersdorp, 1739 011 950 9000 Medicross Randburg Clinic Rabie Street, Randburg 011 796 1400 Medicross Saxby Medical & Dental Centre 1053 Frederik Street, Eldoriagne, Centurion 0860 99 88 77 Medicross Springs Medical & Dental Centre 1 Nigel Road 011 815 4448 Medirite Brakpan Pharmacy Corner Park Street & Kritzinger Avenue 011 740 0420 Medirite Courier 387 Taljaard Street 012 377 9250 Medirite Grey Owl Pharmacy 1869 Brakfontein Road 012 661 2601 Medirite Horizon View Pharmacy Cnr Sonop Van Staten & Hossack Avenue 011 763 4858 Medirite Mall of Africa Cnr Karkloof & Lone Creek Crescents 012 649 0349 Medirite Pharmacy - Centurion cnr. Heuvel Avenue & Hendrik Verwoed Drive 012 663 1134 Medirite Pharmacy - Edenvale Checkers Hyper 1 Brickfield Street 011 454 3456 Medirite Pharmacy - Glenvista Checkers Cnr Belarie & Biggersberg Street 011 432 8024 Medirite Pharmacy - Golden Walk Victoria Street 011 872 1707 Medirite Pharmacy - Jabulani Cnr Koma & Bolani Roads 011 932 5609 Medirite Pharmacy - Kempton Park Cnr Cr Swart & Kelvin Street 011 394 6146 Medirite Pharmacy - Lenasia crn.Gemsbok & Guinea fowl streets 011 852 0468 Medirite Pharmacy - Marks Park Beacons Fields Avenue 016 430 0600 Medirite Pharmacy - Menlyn Cnr Atterbury & Louis Roads 012 365 3147 Medirite Pharmacy - Montana Cnr Enkeldoorn Street & Zambezi Drive 012 548 3963 Medirite Pharmacy - Palm Springs cnr 5th and 6th Avenues 011 362 6548 Medirite Pharmacy - Parklands Cnr Leeupoort & Rondebult Street 011 892 0041 Medirite Pharmacy - Pretoria North Ben Viljoen Street 012 546 0033 Medirite Pharmacy - Randburg cnr Oak and Pretoria road 011 326 1019 Medirite Pharmacy - Raslouw Cnr Rooihuiskraal & Hendrick Verwoed Street 012 656 8429 Medirite Pharmacy - Roodepoort Hyperama 011 679 1174 Medirite Pharmacy - Sandton Alice Lane 011 884 3882 Medirite Pharmacy - Silver Lakes cnr. Hans Strijdom & Bendeman Boulevard 012 809 2257 Medirite Pharmacy - Vanderbijlpark Cnr Jan Van Riebeeck & M W Musket Street 016 933 7518 Medirite Pharmacy Dobsonville 75 Mmessy Park 011 988 1004 Medirite Pharmacy Eastgate Cnr Beaufort & Brandford Streets 011 616 4856 Medirite Pharmacy Moreleta Cnr Garsfontein & Rubenstein Road 012 993 0248 Medirite Riverview Cnr Hendrik Potgieter & Furrow Roads 011 662 1016 Medscheme Florida (Roodepoort) 37 Conrad Street 011 679 1174 Medscheme Louwlardia 21 Watershed Close, Louwlardia 080 151 6176 Meyerton Clicks Pharmacy Loch Street 016 362 1301 Momentum Metropolitan Vaccination Centre- Doringkloof 67 Koranna Avenue Doringkloof Centurion- Pretoria 031 574 3033 Momentum Metropolitan Vaccination Centre-the Marc Sandton The Marc Building Ground floor 129 Rivonia Road Sandton 031 574 3033 Netcare Milpark Hosp 9 Guild Road 011 480 5600 NHN Lenmed Ahmed Katrada Prv Hospital K43 Highway Lenasia Ext 8 087 087 0642 NHN Lenmed Randfontein Prv Hospital Lister Road Lower Ward Street Extension 087 087 2700 Northvaal Arcade Clicks Pharmacy Vermeulen Street 012 321 9450 Norwood Pharmacy 74 Grant Ave, Norwood, Johannesburg, 2192 011 728 1374 Oaklaan Pharmacy Boksburg 49 Main Road 011 826 2222 Park Pharmacy Golf Club Terrace & Honeyball Streets 011 472 3734 Pharmacy at SPAR Westpark 66 Inner Crescent 066 338 8834 Pharmavalu Queenswood Shop 01, Queens Corner Corner Soutpansberg Rd &, Stead Ave, Queenswood, Pretoria, 0186 012 333 6080 Pick N Pay Pharmacy - Centurion Cnr Lenchen & Old Pretoria Roads 012 621 7025 Pick N Pay Pharmacy - Montana Cnr. Zambezi Drive and Enkeldoom Road, Montana 0182 087 750 2878 Pick N Pay Pharmacy - Norwood Cnr Grant & 6th Avenue 011 628 0000 Pick N Pay Pharmacy - Woodmead Woodmead Retail Park Woodmead Drive Woodmead Sandton 011 518 2900 Protea Health and Home Pharmacy 101 Commissioner St, Kempton Park, 1619 011 975 4438 Protea Pharmacy Shop 5, Protea Plaza, Protea Avenue, Lenasia 011 354 6044 Rayton Apteek En Medisyne Depot 1 Treurnicht Street 012 734 4800 Ridgeway Gardens Pharmacy @ Spar "Shop 8, 193 Swartgoud & Letitia street, Ridgeway ext 5, 2091" 011 680 4028 Riverside Boulevard Clicks Pharmacy C/O Frikkie Meyer Street and Hendrick Van Eck Boulevard 016 932 2214 Rox Pharmacy 69 Church Street 011 837 2829 Sanlam Centre Randburg Clicks Pharmacy Shop 63 Sanlam Centre, Oak Avenue, Randburg, 2194 011 789 5760 Sanlam Sandton 13 West street, Houghton 011 898 1429 Southdale Clicks Pharmacy Cnr Landborough Street and Alamein Road 011 680 6116 Strubenvale Pharmacy Springs Cnr Ermelo & Largo Road 011 362 3774 The Local Choice Ormonde Pharmacy Shop No 2, Ormonde Shopping Centre, 18 Crownwood Road, Ormonde 010 025 0700 The Local Choice Pharmacy Helderkruin 200 Ouklip Avenue 010 001 6320 The Local Choice Pharmacy Medvalue Block B Shop B1 Zambezi Office Park, Sefako Makgatho Drive, Kameeldrift East 012 808 1490 Vaal Mall Clicks Pharmacy Corner of R24 and Rossini Blvd 016 931 0042 Van Der Walt Pharmacy Meyerton 31 Loch St, Meyerton, 1961 016 362 0612 Van Heerden (Lynriff) Apteek C/o Lynwood and Jacobson St 012 348 5047 Van Heerden Apteek - Old Farm Glen Village Centre Shop 8 C / Solomon Mahlangu & Olympus Rd Faerie Glen 012 991 2997 Van Heerden Apteek Glenstantia 597 Genl. Louis Botha Dr, Constantia Park 012 998 6126 Van Heerden Pharmacy - Herfsblaar 1244 Webb Road, Huis Herfsblaar, Queenswood 012 333 9469 Van Heerden Pharmacy Lyttelton H/v Rabie & Glover Street 012 664 0291 Van Heerden Pharmacy Parkview Cnr of Netcare Str & Garsfontein Rd, Moreleta Park 012 992 6064 Van Heerden Pharmacy Rosslyn 105 Clubln, waterkloof Ridge 012 522 3703 Zuid Afrikaans Hospital 255 Bourke Street 012 343 0300

Western Cape

Site Address Telephone no Albertyn Pharmacy Botriver Road 028 271 4666 Baykem Pharmacy Shop 24 Village Walk Centre, Lancaster Street, Gordan's Bay 021 856 1388 Braude's Pharmacy 31 Lawrence Rd, Athlone, Cape Town, 7764 021 696 9820 Clicks Pharmacy 2 Long Street Cnr Hans Strydom & Loop Streets 021 418 1003 Clicks Pharmacy Adderley Street Senso Centre Adderley Street 021 418 3504 Clicks Pharmacy Adelphi Adelphi Centre, Main Rd, Sea Point, Cape Town, 8060 021 434 3807 Clicks Pharmacy Airport Shopping Centre Belhar Cnr Stellenbosch Arterial Road & Belhar Drive 021 953 6150 Clicks Pharmacy Ashers 171 Main Road 021 797 5094 Clicks Pharmacy Beaufort West 115 Donkin St, Beaufort West 023 414 2023 Clicks Pharmacy Blue Route G4 Main Road 021 715 8618 Clicks Pharmacy Brackenfell Centre Cnr of Old Paarl Road and Jeannette Street 021 982 1260 Clicks Pharmacy Bredasdorp Cnr Long and Sealy Streets 028 425 2834 Clicks Pharmacy Burg Street Cnr Of Burg & Church Street 021 423 8480 Clicks Pharmacy Caledon Cnr N2 & Hoop Street 028 212 3667 Clicks Pharmacy Canal Walk 103 Lower Level 021 555 1740 Clicks Pharmacy Cape Gate Shop 51, Okavango Rd, Kuils River, Cape Town, 7560 021 981 4704 Clicks Pharmacy Capricorn Square Cnr Prince George Drive & Drury Road 021 788 4671 Clicks Pharmacy Cavendish Connect Section A Shop F8 021 674 3115 Clicks Pharmacy Ceres Voortrekker Street, Ceres 023 316 1255 Clicks Pharmacy Charlesville Charlesville Shopping Centre, Valhalla Dr, Charlesville, Cape Town, 8000 021 927 3500 Clicks Pharmacy Cinnamon Square Cnr Faure Marine Drive & Rusthof Street 021 853 3648 Clicks Pharmacy Constantia Shop 12 & 13, Constantia Courtyard Shopping Centre, Main Road 021 794 0539 Clicks Pharmacy Constantia Emporium Constantia Emporium, Ladies Mile Rd, Constantia 021 799 7190 Clicks Pharmacy Delft Mall Delft Mall, Hindle Road 021 955 0096 Clicks Pharmacy Durbanville Shop 1, Durbanville Shopping Centre, CNR Main & Wellington Roads 021 975 1680 Clicks Pharmacy Edgemead Edgemead Shopping Centre, Louis Thibault Drive 021 58 1047 Clicks Pharmacy Erica Square Erica Square, Cnr Erica Drive &, Kern Cres, Belhar 7, Cape Town, 7493 021 953 0420 Clicks Pharmacy Franschoek Main Road 021 876 4585 Clicks Pharmacy Garden Route Mall Garden Route Mall, C/O Knysna N2, Kraaibos, George, 6529 044 887 0030 Clicks Pharmacy Gardens Centre Mill Street 021 461 1077 Clicks Pharmacy George 2 Pick n Pay Centre, 4th Street, George 044 873 4387 Clicks Pharmacy George CBD Mark Street 044 874 2250 Clicks Pharmacy Glengarrif 2 Main Road 021 434 8622 Clicks Pharmacy Glengarry 17 & 18 021 981 2160 Clicks Pharmacy Golden Acre Castle Street 021 418 1900 Clicks Pharmacy Goodwood Goodwood Mall, Cnr Macdonald Street & Voortrekker Roads, Goodwood 021 591 3980 Clicks Pharmacy Gugulethu Gugulethu Square, C/O Ny1 and Ny6, Gugulethu, Cape Town, 7750 021 638 4087 Clicks Pharmacy Hermanus Main Street 028 313 0138 Clicks Pharmacy Hout Bay Cnr Main & Princess Roads 021 790 5076 Clicks Pharmacy Kenilworth Doncaster Road 021 683 2942 Clicks Pharmacy Knysna Mellville Street 044 382 4831 Clicks Pharmacy Laguna Mall Shop 22, Laguna Mall, 5967 on Road OP45 022 772 0248 Clicks Pharmacy Langeberg Mall Langerberg Mall, Fourie Road, Voorbaai, Mosselbay, 6506 044 692 0596 Clicks Pharmacy Malmesbury Cnr Hill & Voortrekker Streets 022 482 1685 Clicks Pharmacy Melkbos 2 Birkenhead Shopping Centre 021 553 4020 Clicks Pharmacy Mossel Bay Louis Fourie Road 044 693 0892 Clicks Pharmacy Mountain Mill N1 Highway 023 342 4564 Clicks Pharmacy Observatory 364 Main Road, Cnr Browning and Main Road 021 460 1234 Clicks Pharmacy Oudtshoorn 91 High St, Oudtshoorn, 6625 044 272 6023 Clicks Pharmacy Paarl 20 Lady Grey Street 021 872 2291 Clicks Pharmacy Paarl Mall Cnr Vlei & Jones Roads 021 863 4614 Clicks Pharmacy Parow Centre Voortrekker Road 021 930 6400 Clicks Pharmacy Picbel 58 Strand Street, Cape Town 021 418 0567 Clicks Pharmacy Picketberg Long Street 022 913 3197 Clicks Pharmacy Pinehurst Pinehurst Mall 021 979 2761 Clicks Pharmacy Pinelands (Howard Centre) Howard Drive 021 531 3107 Clicks Pharmacy Promenade Az Berman Road 021 376 4477 Clicks Pharmacy Prospur 76 Churchill Road 021 797 5386 Clicks Pharmacy Regent Road Ex-regent Hotel Regent Road 021 433 2022 Clicks Pharmacy Richmond Corner Cnr Tygerberg Valley and Plattekloof Roads 021 524 2190 Clicks Pharmacy Robertson C/O Provincial Road & Paul Kruger Street 023 626 6418 Clicks Pharmacy Rondebosch Main Road 021 689 8973 Clicks Pharmacy Sanctuary The Santuary Corner of R44 &, De Beers Ave, Somerset West, Cape Town, 7129 021 851 7140 Clicks Pharmacy Seaside Village Cnr Otto Du Plessis Drive & Cormorant Road 021 554 5037 Clicks Pharmacy Somerset West Belvedere Road 021 852 1445 Clicks Pharmacy Soneike C/O Bottelery Road & Amandal Drive 021 903 2353 Clicks Pharmacy Stellenbosch 43 Andringa Street 021 887 2989 Clicks Pharmacy Strand Square Cnr Mills & Fagan Streets 021 854 4132 Clicks Pharmacy Sunbel 2 Old Paarl Road 021 946 3401 Clicks Pharmacy Swellendam Main Road 028 514 3850 Clicks Pharmacy Table Bay Mall Table Bay Mall 021 521 8500 Clicks Pharmacy The Junction Cnr New Eisleben & Govan Mbeki Roads 021 370 5449 Clicks Pharmacy The Paddocks Racecourse Road 021 551 9627 Clicks Pharmacy Tygervalley Shop 533, Tygervalley Shopping Centre, Bill Bezuidenhout Avenue 021 914 1677 Clicks Pharmacy Tygervalley (Intercare) Cnr Old Oak & Durban Roads 021 914 1677 Clicks Pharmacy V & A Waterfront Dock Road 021 418 3800 Clicks Pharmacy Vergelegen Plein Cnr Sir Lowry's Pass Road & Bizweni Avenue 021 851 5936 Clicks Pharmacy Vredenburg Pick 'n Pay Centre, Main Street, Vredenburg, 7380 022 719 1695 Clicks Pharmacy Vredendal Mall Church Street 027 213 1117 Clicks Pharmacy Welgelee Plein Cnr Champagne & Piet Retief Streets 021 864 1997 Clicks Pharmacy Wellington Market Square Development, Hoofweg Rd, Wellington, 7655 021 873 3138 Clicks Pharmacy Westcoast Village Shop 16, West Coast Village Shopping Centre, CNR West Coast & Sandown Roads, Sunningdale 021 554 0252 Clicks Pharmacy Witteklip Mall Saldahna Road 022 713 5962 Clicks Pharmacy Zevenwacht Cnr Van Rebeeck & Stellenbosch Roads 021 906 0826 Dis-Chem Bayside Mall Pharmacy Cnr Blaauberg Road & Otto Du Plessis Drive 021 522 6140 Dis-Chem Century City Pharmacy Canal Walk Shopping Centre, Century City, Cape Town, 7441 021 551 5551 Dis-Chem Haasendal Pharmacy Shop 30, Haasendal Shopping Centre, Bottelary Road, Kuilsrivier, Cape Town. 021 541 0034 Dis-Chem Hermanus Pharmacy Shop 72, Whale Coast Village Mall, R43, Sandbaai, Western Cape. 028 050 2189 Dis-Chem Knysna Mall Pharmacy 51 Main Street 441080002 Dis-Chem Mosselbaai Mall Pharmacy Cnr Louis Fourie & Melkhout Street 044 333 0074 Dis-Chem Noordhoek Pharmacy Cnr Ou Kaapse Weg Noordhoek Main Road 217844400 Dis-Chem Parow Centre Pharmacy Corner Voortrekker & De la Rey Streets 021 541 0160 DIS-CHEM SOMERMALL PHARMACY Shop 310, Somerset Mall, Cnr R44 & N2, Somerset West, 7130. W. Cape 021 850 5940 Dis-Chem Weskus Mall Pharmacy 110 Saldanha Road 021 541 0045 Discovery - Virgin Active Claremont 1st Floor, MontClare Place cnr Main Road &, Campground Rd, Claremont, Cape Town, 7708 0860 99 88 77 Discovery - Virgin Active N1 City N1 City Value Mall, 102 Solly Smiedt St, Goodwood, Cape Town, 7460 0860 99 88 77 Durbell Tyger Valley Pharmacy Willie Van Schoor Ave, Bellville Park, Cape Town 021 914 1777 Franschhoek Pharmacy 62 Huguena T Road 021 876 2261 Geard Pharmacy 69 Voortrekker Rd, Malmesbury, 7300 022 482 2416 Kleinmond Kliniek Pharmacy 25 Main Road, Medical Centre 028 271 3320 Life Bay View Private Hospital Cnr Alhof and Ryk Tulbach Streets 044 691 3718 Life Kingsbury Hosp 23 Wilderness Road 021 670 4000 Life Knysna Pvt Hosp Hunters Estate Drive 044 302 5201 Long Beach Mall Clicks Pharmacy Cnr Buller Louw Drive & Sunnydale Road 021 785 4115 Medicare Die Boord Pharmacy Die Boord Winkelsentrum 021 887 9400 Medicare Eikestad Mall Pharmacy Bird Street 021 809 5440 Medicare Paarl Noord Pharmacy 555A Mainroad, Paarl 021 872 1780 Medicare Sanlamhof 2 Strand Street 021 946 2408 Medicare Stellenbosch Square Pharmacy Cnr R44 & Webbers Valley Roads 021 880 2189 Medicare Steps To Health Pharmacy 85 Boundary Road Cnr Kendal & Boundary Road 021 712 5050 Medicare Village Square Shop 22, Village Square Mall, Cnr off Queen and Oxford Road, Durbanville, 7550 021 975 5670 Mediclinic Cape Gate Hosp Tanner Street Cnr Okavango and Tanner Roads 021 983 5600 Mediclinic Constantiaberg Hospital Burnham Road 021 799 2911 Mediclinic Geneva Hosp 7 Varing Avenue 044 803 2000 Mediclinic Hermanus Hosp Ravenscroft Road 028 313 0168 Mediclinic Klein Karoo Hospital 185 Church Street 044 272 0111 Mediclinic Milnerton Hosp 117 Racecourse Road Cnr Racecourse and Koeberg Road 021 529 9000 Mediclinic Paarl Berlyn Street, Noorder Paarl Western Cape 021 807 8000 Mediclinic Panorama Hosp Rothschild Boulevard 021 938 2111 Mediclinic Stellenbosch Hosp 1 Elsie du Toit Street Brandwacht 021 861 2000 Mediclinic Vergelegen Hosp 70 Main Road 021 850 9000 Mediclinic Worcester Hosp 67 Fairbairn Street 023 348 1500 Medicross Brackenfell medical Center 21 Roslyn Street, Brackenfell 0860 99 88 77 Medicross City Bowl medical Center 11 DF Malan Street, Foreshore, Cape Town 021 423 2335 Medicross Fish Hoek Medical Centre 23 5th Avenue, Fish Hoek, Cape Town 0860 99 88 77 Medicross Kenilworth 67 Rosmead Avenue, Kenilworth, 7700 021 683 5867 Medicross Parow Clinic 8 McIntyre Road, Parrow 021 930 5580 Medicross Table View Medical & Dental Center 95 Blaauwberg Road, Table View, Cape Town 021 521 1000 Medirite Pharmacy - Atlantis Cnr Arion & Rygersdal Road 021 572 8921 Medirite Pharmacy - Berg River Cnr Berg River Boulevard and Van Der Lingen Streets 021 870 1081 Medirite Pharmacy - Bishop Lavis Lavis Drive 021 934 2363 Medirite Pharmacy - Bothasig Cnr Vrijburger & Tafelberg Street 021 558 0786 Medirite Pharmacy - Brackenfell Old Paarl Road 021 982 2650 Medirite Pharmacy - Bredasdorp Cnr Sealy & Long Streets 028 425 2861 Medirite Pharmacy - Cape Gate Cnr De Bron & Okavango Drive 021 981 8509 Medirite Pharmacy - De Grendel Cnr Tygervalley Rd & Burgundy Drive 021 559 7403 Medirite Pharmacy - Durbanville Wellington Street 021 976 2818 Medirite Pharmacy - Eden Meander Checkers Hyper George 044 887 0378 Medirite Pharmacy - Eerste Rivier Cnr Main & Plain Street 021 904 5710 Medirite Pharmacy - George Square Checkers Corner 3rd And Knysna Streets 044 871 4373 Medirite Pharmacy - Heiderand Cnr Melkhout & Louis Fourie Streets 044 693 2046 Medirite Pharmacy - Kenilworth Cnr Doncaster & Chichester Street 021 671 0256 Medirite Pharmacy - Khayelitsha cnr. Walter Sisulu & Nomanzo Monge Streets 021 361 0443 Medirite Pharmacy - Lansdowne Corner Cnr Jan Smuts & Lansdowne Roads 021 703 8784 Medirite Pharmacy - MH Parklands Checkers Hyper Sandowne Road 021 554 1517 Medirite Pharmacy - Mountain Mill Mountain Mill Drive 023 347 4763 Medirite Pharmacy - N1 City Frans Conradie Drive 021 595 3404 Medirite Pharmacy - Paarl Cnr Lady Grey & Castle Street 021 872 3349 Medirite Pharmacy - Parow Cnr Voortrekker & Delarey Street 021 939 1615 Medirite Pharmacy - Parow Park Cnr Voortrekker & Jean Simmons Road 021 930 1535 Medirite Pharmacy - Sea Point Cnr Regent & St Andrews Road 021 434 9655 Medirite Pharmacy - Somerset West Cnr Main & Gordon Roads 021 868 8105 Medirite Pharmacy - Tableview Cnr Otto du Plessis Drive & Blaauwberg Road 021 556 8591 Medirite Pharmacy - Tokai Cnr Vans & Tokai Road 021 713 0547 Medirite Pharmacy - Vineyard cnr. Church & Andries Pretorius Streets 021 851 2813 Medirite Pharmacy - Weltevreden Checkers Westgate Mall, Weltevreden Valley, Mitchells Plain 021 374 7738 Medirite Pharmacy Blue Downs Cnr Hindle & Eerste River Road 021 909 0054 MediRite Pharmacy Broadway Cnr Broadway & Onverwacht Streets 021 854 5475 Medirite Pharmacy Helderberg Mall Cnr De Beers Avenue & Forsyth Road 021 850 0192 Medirite Witteklip Pharmacy Checkers West Coast Mall 022 713 3720 Medirite Zevenwacht Pharmacy Langverwacht Road 021 900 7660 Medscheme Cape Town Block F, The Boulevard, Searle Street 011 671 2000 Momentum Metropolitan Vaccination Centre-Belville Parc Du Cap, Building 5 - Ground floor 5 Mispel Street, Bellville, 7535 031 574 3033 Mosskem Apteek Spar Centre, Cnr Kompanje & Onderbos Avenue, Hartenbos, 6520 044 601 6700 N1 City Clicks Pharmacy Shop 6, N1 City, Frans Conradie Drive 021 595 1122 Netcare N1 City Hospital Louwtjie Rothman Street 021 590 4444 Parow Family Pharmacy Cnr Jan Van Riebeeck & Voortrekker Street 021 939 9000 Pharmacy At Spar Laaiplek Spar Centre, Cnr Voortrekker Road & Jameson Street, Laaiplek, Velddrif, 7365 022 783 0424 Pick N Pay Pharmacy - Ottery New Ottery Road, Ottery 7800 021 704 7600 Pick N Pay Pharmacy - Plattekloof Plattekloof Village Centre Cnr Plattekloof & Gert v Rooyen Rd 021 558 6100 Pick n Pay Pharmacy George Pick 'n Pay Centre, Knysna Road George,6530 087 750 6771 Pick n Pay Pharmacy Promenade Shop 1, Promenade shopping centre, Cnr AZ Berman Drive and Morgenster road Promenade Mitchells Plain Western Cape 7785 087 750 6633 Plettenberg Bay Clicks Pharmacy Cnr Kloof Street and Main Street, Central, Plettenberg Bay, 6600 044 533 3371 Quenets Pharmacy (Western Cape) (Pty) Ltd 72 High Street 023 347 0844 Rondebosch East Pharmacy 88 Kromboom Road 021 696 8571 Salmarz Pharmacy TK001 & TK002 Ground floor, The Park Lane, Alexandra road, Pinelands, Cape Town 021 510 1213 Sanlam Bellville Sanlam Head Office, 2 Strand Road 021 947 9111 Sedgefield Pharmacy 49 Main Service Road, Sedgefield 044 343 1628 Steenberg Pharmacy Military Rd, Steenberg, Cape Town, 7947 217017326 Stelkor Pharmacy 34 Piet Retief Street 021 883 3162 Sun Valley No 2 Pharmacy G68, Buller Louw Blvd, Noordhoek, Cape Town 021 785 2151 Vangate Mall Clicks Pharmacy Vanguard Drive 021 638 1289 Vigne Pharmacy 35 Main Road 028 254 9565 Vitacare Pharmacy - Plattekloof Plattekloof Rd, Plattekloof 3, Cape Town, 7500 021 911 1044 Vitacare Pharmacy - Rondebosch Riverside Centre, Main Rd, Rondebosch, Cape Town, 7700 021 685 3030 Warrens Pharmacy 71 Main Rd, Fish Hoek, Cape Town, 7990 021 782 1101 Waterstone Pharmacy Waterstone Village c/o R44 & Main Rd 021 852 0186 Wynberg Pharmacy 222 Main Road 021 797 8141





KwaZulu-Natal

Site Address Telephone no Beatrice Street Pharmacy 77 Beatrice Street 031 309 4113 Bridge City Pharmacy Shop L88, Bridge City Shopping Centre, Nogwaja Road & Bridge City Boulevard 031 530 3208 Clicks La Lucia Pharmacy Shop 30, La Lucia Mall, William Campbell Drive, La Lucia 031 562 8577 Clicks Pharmacy Amajuba Mall Cnr Allen & Victoria Roads 034 312 2745 Clicks Pharmacy Athlone Circle Cnr Montgomery & Howick Road 033 897 8740 Clicks Pharmacy Ballito Junction Regional Mall Ballito Drive Seaward Estate, Dolphin Coast, 4420 032 586 1515 Clicks Pharmacy Cascades Mc Carthy Drive 033 347 1884 Clicks Pharmacy Chatsworth Shop 37, Chatsworth Centre, 17 Joyhurst Street 031 401 0019 Clicks Pharmacy Cornubia Bounded by Dube East Road Cornubia 031 538 9640 Clicks Pharmacy Dundee Karel Landman Street 034 212 2911 Clicks Pharmacy Eshowe Osborne Road 035 474 5437 Clicks Pharmacy Game City Umgeni Road 031 309 5033 Clicks Pharmacy Gateway Shop G141-G142, Gateway Shopping Centre, c/o Gateway Blvd & Sugar Drive, Umhlanga Rocks 031 566 4500 Clicks Pharmacy Hayfields 28 Blackborough Road 033 386 8362 Clicks Pharmacy Hibiscus Mall Shop 3, Hibiscus Mall, Wartski Street & Windsor Drive 039 317 2050 Clicks Pharmacy Hillcrest Corner Hillcrest Corner, Old Main Rd, St Helier, Hillcrest, 3610 031 765 8093 Clicks Pharmacy Howick 45 Old Main Road 033 330 8103 Clicks Pharmacy Kensington Kensington Square Shopp Centre, Kensington Drive, Durban, 4051 031 564 0335 Clicks Pharmacy Kloof 33 Village Road 031 764 7721 Clicks Pharmacy Kokstad Shop 28, Kokstad Regional Centre, 86 Main Road 039 727 2374 Clicks Pharmacy Kwadukuza Mall Kwadukuza Mall, 2 Elizabeth St 032 552 2431 Clicks Pharmacy Kwamnyandu Kwamnyandu Shopping Centre, 30 M30 Highway, Umlazi, 4129 031 906 9322 Clicks Pharmacy Ladysmith C/O Queen Street and Murchison Street 036 631 0981 Clicks Pharmacy Lillies Quarter Lillies Quarter 12-16 Old Main Road 031 765 7643 Clicks Pharmacy Mooi River Potgieter Street 033 263 1128 Clicks Pharmacy Mount Richmore New Salt Rock Shopping Centre, Salt Rock Rd, Salt Rock, Umhlali, 4391 032 525 4670 Clicks Pharmacy Mtubatuba Msomtsinsi Road 035 550 0155 Clicks Pharmacy Musgrave Mugrave Centre, 2nd Level Musgrave Cnt, Musgrave, Durban, 4001 031 201 8689 Clicks Pharmacy Newcastle Mall newcastle Mall Ladysmith Road 034 940 0933 Clicks Pharmacy Pavilion Cnr Spine & Jack Marten Roads 031 265 0405 Clicks Pharmacy Phoenix Phoenix Plaza 19 Parthenon Street 031 500 9171 Clicks Pharmacy Pongola Cnr Naude and Jan Melie Streets 034 413 3177 Clicks Pharmacy Reservoir Hills Corner New Germany Road And Mountbatten Drive 031 262 3952 Clicks Pharmacy Richards Bay Shop 54 Broadwalk Centre, Kruger Road, Richards Bay, 3900 035 789 7227 Clicks Pharmacy Richards Bay C/O Aster Road and Lupin Road 035 753 4541 Clicks Pharmacy Scottburgh Old Main Road 039 976 0303 Clicks Pharmacy Shelly Beach Shop 48 & 49, Shelly Beach Shopping Centre, Edward Street 039 315 7562 Clicks Pharmacy South Coast Izotsha Road 039 315 1045 Clicks Pharmacy The Bluff Shop 19, The Bluff Centre, CNR Tara & Grays Inn Roads, Wentworth 031 467 2128 Clicks Pharmacy The Crescent - Umhlanga Sunset Cres, Umhlanga Ridge, Umhlanga, 4319 031 566 6796 Clicks Pharmacy The Galleria - Amanzimtoti Galleria Mall, C/O Moss Kolnik Street and N2, Umbogintwini, Amanzimtoti, 4001 031 904 5139 Clicks Pharmacy Ulundi Cnr King Dinuzulu Highway & Princess Magogo Street 035 870 1740 Clicks Pharmacy Umhlali C/O N2 and Salt Rock Drive,Umhlali 032 525 8027 Clicks Pharmacy Umlazi Shop M6 Umlazi Megacity, 15 Mangosuthu Highway, Umlazi, 4066 031 912 1232 Clicks Pharmacy Umzimkhulu Mall 114 Bird Street 039 259 0130 Clicks Pharmacy Victoria Road Pietermaritzburg Victoria Road 033 342 4731 Clicks Pharmacy Vryheid Cnr High & Utrecht Streets 034 982 1100 Clicks Pharmacy Watercrest Mall 141 Inanda Road 031 763 1367 Clicks Pharmacy Windermere Cnr Windermere & Rosetta Roads 031 312 5932 D Med Pharmacy Starwood Mall, 3 Andromeda St, Phoenix 031 507 2205 Dis-Chem Amanzimtoti Pharmacy Cnr. Moss Kolnick Dr & N2, Umbogintwini, Amanzimtoti 031 904 9550 Dis-Chem Ballito Lifestyle Pharmacy Shop 65, Ballito Lifestyle Centre, Douglas Crowe Drive, Cnr P398 & P445 Main Road, Ballito, K.Z.N. 031 612 0321 Dis-Chem Midlands Mall Pharmacy 50 Sanctuary Road 033 328 3600 Dis-Chem Pearls Pharmacy Shop A1 & A2, 6 Lagoon Drive, Umhlanga, Durban, KZN. 031 108 0017 Dis-Chem Pharmacy Newcastle Newcastle Corner Cnr Memel Road And Allen Street 034 940 0933 Dis-Chem Richards Bay Pharmacy Shop U068, Boardwalk Inkwazi, Kruger Rand Rd, Richards Bay, 3900. K.Z.N. 035 780 8840 Dis-Chem Westville Pharmacy Shop L58, Westwood Mall,16 Lincoln Terrace, Westville, 3629, Durban, K.Z.N. 031 279 1999 Discovery - Park Square Corner Centenary Boulevard and Park Avenue uMhlanga Ridge 0860 99 88 77 Discovery - Virgin Active Pavilion Pavilion Shopping Centre, 5 Jack Martens Dr, Dawncliffe, Westville 0860 99 88 77 Glen Lucia Pharmacy Shop 109, La Lucia Mall, 90 William Campbell Dr, La Lucia 031 572 9950 Hilltop Pharmacy 183 Umhlanga Rocks Drive 031 563 5781 Hilton Health Pharmacy 3 Monzali Drive 033 343 0884 Hilton Pharmacy Shop 16 The Quarry Centre, 57 Hilton Avenue, Hilton, 3201 033 343 1970 Lenmed Howick Hosp 107 Main Street 033 330 2456 Life Chatsmed Garden Hosp 80 Woodhurst Drive 031 459 8000 Life Empangeni Prv Hosp Cnr Biyela and Ukuli Streets 035 902 8000 Life Entabeni Hosp 148 Mazisi Kunene Road 031 204 1300 Life Hilton Prv Hosp 2 Monzali Drive 033 329 5600 Mediclinic Newcastle Hosp C/O Hospital & Bird Street 034 317 0000 Mediclinic Pietermaritzburg Hosp 90 Payn Street 033 845 3700 Mediclinic Victoria Hosp 35 High Street 032 945 8200 Medicross Bluff Clinic 54 Lighthouse Road 031 466 9500 Medicross Hayfields Clinic 28 Blackburrow Road 033 386 9208 Medicross Hillcrest Clinic 54 Old Main Road, Hillcrest, 3650 031 765 3344 Medicross Malvern Clinic Ethebert &, Conabor Rd, Malvern, Queensburgh, 4093 031 463 2055 Medicross Pinetown 2 Meller Road, Pinetown, Durban, 3610 031 709 3070 Medirite Brookside Mall cnr. Chota Motala Road & N3 Highway 033 342 2286 Medirite Cascades Town Bush Valley Road 033 347 0443 Medirite Pharmacy - Bluff Tara Road 031 467 2179 Medirite Pharmacy - Boardwalk 9-11 Mark Straus Street 035 789 4850 Medirite Pharmacy - Gateway cnr. Sugarclose & Gateway Boulevard 031 566 2760 Medirite Pharmacy - Margate Cnr Watski & Windsor Avenues 039 317 1672 Medirite Pharmacy - Pavillion Spine Rd 031 265 1072 Medirite Pharmacy - Richards Bay Bullion Boulevard & Krugerrand 035 789 4375 Medirite Pharmacy - Shelley Beach Izotsha Road 039 315 5121 Medirite Pharmacy Mangusi R22 & R17 Highway 035 592 0810 Medscheme Durban 102 Stephen Dlamini Rd, Musgrave, Berea, 4001 011 671 2000 Momentum Metropolitan Vaccination Centre- Cornubia 201 Umhlanga Ridge Boulevard, Cornubia, Durban 031 574 3033 Natraj Pharmacy Shop 25-30 Hamagiri Road, Merebank Shopping Centre 031 461 3700 Netcare St Augustine s Hosp 107 JB Marks Road, Bulwer 031 268 5000 Newkwa Pharmacy Newlands West Drive, 913 Inanda Rd, Durban, 4037 031 577 2293 Pharmacare Morningside Dispensary 163 Lilian Ngoyi Road, Morningside 031 312 6351 Pharmacy at Spar Sea Views 884 Bluff Road, Durban 031 466 1373 Pick N Pay Pharmacy - Durban North Uitsig Road, Durban North 4051 031 581 5300 Pick N Pay Pharmacy - South Coast Cnr Oppenheimer & Arbor Street 031 904 7500 Pinelands Pharmacy 27c Caversham Road 031 702 4850 Primecure Smith Street 525 Anton Lambede Street, Durban, 4001 031 306 1112 Randles Road Pharmacy 468 Randles Road 031 207 1237 Remedia Pharmacy Vryheid 215 Utrecht Street 034 980 9511 Sparkport City Pharmacy 454 Smith Street 031 207 3946 Sparkport Musgrave Pharmacy 77 Musgrave Road 031 201 6961 Sparkport Pharmacy - Warner Beach 125 Kingsway 31,916,550 Sparkport Pharmacy (Chatsworth) 50 Joyhurst Street 031 401 0010 Sparkport Pharmacy (Overport) 382 400 Randles Road 031 207 3946 Sparkport Pharmacy (Quality Street) 315 Quality Street 031 461 3760 The Local Choice Springmed Pharmacy Shop 11, 17 Palmfield Rd, Springfield Park, Durban 031 579 3030 Thrive Ballito Pharmacy Shop 21, 22 Sandra Road, Balvista Centre 032 003 0900 Thrive Pharmacy KLOOF 1 Natalia Terrace, Charles Way, Kloof 031 764 0311 Todd Pharmacy & Medicine Depot 56 Todd St, Verulam, 4340 032 533 7857

Mpumalanga

Site Address Telephone no Clicks Pharmacy Acornhoek R40 Main Road 013 795 4000 Clicks Pharmacy Barberton General Street 013 712 3402 Clicks Pharmacy Delmas Willowbrooke Square, C/O Samual Road and Van Der Walt Street, Delmas, Willowbrooke, 2210 013 665 5830 Clicks Pharmacy Emoyeni Mall Emoyeni Mall, Jupiter Street, Mbombela 013 747 2019 Clicks Pharmacy Ermelo Church Street 017 811 2572 Clicks Pharmacy Highveld Mall President Avenue 013 692 4120 Clicks Pharmacy Ilanga Mall Cnr Flamboyant & Bitterbessie Streets 013 742 2296 Clicks Pharmacy Kriel Mall 3 Bronwyn Street, Kriel 017 648 4235 Clicks Pharmacy Kwagga Plaza Main Road 015 213 2123 Clicks Pharmacy Mall@Mfula cnr of Brand & Kerk Streets 017 826 0443 Clicks Pharmacy Middelburg Mall cnr Tswelopele and Fortuin str, Middelburg, 1055 013 244 1186 Clicks Pharmacy Riverside Mall C/O Frikkie Meyer Street and Hendrick Van Eck Boulevard 013 757 0184 Clicks Pharmacy Secunda Mall Secunda Mall 017 634 2972 Clicks Pharmacy Standerton Charl Cillier Street 017 719 1065 Clicks Pharmacy Witbank Saveways Shopping Centre C/O Swartbos Street and, Mandela St, Witbank, Emalahleni, 1034 013 690 3483 Cosmos Pharmacy 54 Chris Hani Street 017 631 7000 Dis-Chem Nelspruit Pharmacy R40 Road Weir Crescent 013 757 9382 Dis-Chem Secunda Pharmacy Cnr Pnpay Kruger Road & Oliver Tambo Drive 017 634 9460 Dis-Chem Witbank Pharmacy Shop 208, Highveld Mall, Cnr. Mandela & N4, Emalahleni, 1038 013 692 9500 Evander Pharmacy 5 Bologna Road, Shoprite Checkers Centre 017 632 2261 Hazyview Pharmacy Cnr R40 &, Portia Shabangu Dr, Hazyview, 1242 013 737 7042 Komati Pharmacy 10 Rissik St, Komatipoort, 1340 013 793 7235 Life Cosmos Hosp Cnr OR Tambo and Beatty Avenue 013 653 8000 Life Esidimeni Siyathuthuka Care Care Centre 938 Zakheni 013 255 0391 Lydenburg Pharmacy 56 Kantoor Street 013 235 2321 M.G. Eksteen Pharmacy 86 Crown Street, Barberton, 1300 013 712 2181 Medicare Emalahleni Pharmacy Mandela Street 013 656 2836 Medicare Horison Pharmacy Voortrekkerstraat 32 013 235 3351 Medicare Kriel Pharmacy Shop 45A, Bronwyn Street, Kriel, 2271 017 648 2507 Medicare Middelburg Pharmacy Ellenberg St Shop 2, Erftrim Building, Middelburg, 1055 013 282 8141 Medicare Transvalia Pharmacy Shop 21 Sasol Pension Fund Building, Louwrens Muller Street 017 634 7778 Mediclinic Ermelo Hosp 25 Mel Mentz Street 017 801 2600 Mediclinic Highveld 46 Barney Molokwane 017 638 8000 Mediclinic Nelspruit Hosp 1 Louise Street Sonheuwel Ext 1 013 759 0500 Medico Pharmacy Secunda Redige Plaza, Protea Street 017 634 6364 Medirite Barberton Plot 3891 General Street 013 737 3816 Medirite Pharmacy - Bell Street Samora Marcelle Drive 013 752 4666 Medirite Pharmacy - Ermelo Cnr Ennis And Joubert Streets 017 811 5016 Medirite Pharmacy - Klipfontein Cnr Stevenson & Watermeyer Street 013 692 3690 Medirite Pharmacy - Lydenburg Cnr Bushwillow & Voortrekker Streets 013 235 1567 Medirite Pharmacy - Middelburg Mall Cnr Tswelopele & Fontein Rds 013 244 1400 Medirite Pharmacy Secunda Cnr Oliver Tambo & PDP Kruger Street 017 631 3481 Melrow Pharmacy 24 De Clercq Street 017 811 2641 Midwater Centre Clicks Pharmacy Cnr Keiskamma & Oranje Streets 013 244 2601 Mopani Pharmacy - Crossing Shop 72 Crossing Shopping Centre, Cnr Samora Machel & Madiba Drive, Mbombela, 1201 013 755 5500 Mopani Pharmacy - Ilanga Mall Ilanga Mall Flamboyant Street &, Bitterbessie St, West Acres, Mbombela, 1201 013 742 2225 Mopani Pharmacy - Steiltes Centre Shop Ug11 & Ug13 Steiltes Centre, Cnr Aurora Drive & Skylab Crescent, Mbombela, 1201 013 590 7310 Mopani Pharmacy - White River Hennie Van Til St, White River, 1240 013 751 2267 The Local Choice CJ Williams Pharmacy 32 Sarel Cilliers Street 013 665 2281 The Local Choice Moms Olifants Pharmacy 29 Walter Sisulu St, Wonderpark Sentrum 013 282 5817 The Local Choice Uys Pharmacy 37B Voortrekker street Carolina 017 200 2124 Van Biljon Pharmacy Belfast 23 Fitzgeraldstreet, Belfast 013 253 1241 Van Heerden Apteek Sabie 105 Main street 013 764 1268 Van Heerden Pharmacy Nelspruit Shop 16, Westend Centre, Cnr of Madiba Dr & Enoz Mabuza, Nelspruit 013 745 7190 Van Heerden Pharmacy Sonpark Shop 9D, Sonpark Centre, Cnr Madiba And Piet Retief Streets 013 741 1103

Limpopo

Site Address Telephone no Burmed Pharmacy Twin City Complex 013 231 8180 Clicks Pharmacy Cycad Shop 14, Cycad Centre, CNR Genl Marits Street & Outspan Drive, Bendor 015 297 1582 Clicks Pharmacy Elim Mall Cnr Giyani & Levubu Road 015 456 3014 Clicks Pharmacy Ellisras Shop 4, Lephalale Square, CNR Jan Lee & Wellis Street 014 763 5857 Clicks Pharmacy Giyani Malamulele Road 015 812 0310 Clicks Pharmacy Makhado Cnr Burger & Songozwi Street 015 516 8088 Clicks Pharmacy Makhado Crossing Songozwi Street 015 519 2260 Clicks Pharmacy Mall at Lebo Mall @ Lebo, Junction of R518 and R579, Lebowakgomo, Polokwane, 0737 015 633 7528 Clicks Pharmacy Mall of the North C/O 1 and Modjadji's Kloof 015 265 0300 Clicks Pharmacy Modi Mall Cnr Thabo Mbeki Drive And River Street 014 717 3303 Clicks Pharmacy Mokopane 96 Thabo Mbeki Street 015 491 8400 Clicks Pharmacy Musina Mall Cnr Smelter Avenue & The Great North Road N1 015 534 1264 Clicks Pharmacy Phalaborwa C/o Palm & Hk Verwoerd Street 015 781 2944 Clicks Pharmacy Polokwane Corner Hans Van Rensburg and Grobler Street 077 123 4322 Clicks Pharmacy Thaba Mall Shop 41, Thaba Mall Cnr R510 and Warmbard Road 014 777 1102 Clicks Pharmacy Thavhani Mall Junction Of R524 and New Giyani Road 015 962 0521 Cure-O-Pharm Pharmacy 42 Thabo Mbeki Street 015 291 1860 Dis-Chem Makhado Crossing Pharmacy Shop 18, Makhado Crossing Shopping Centre, Songozwi Street & N1, Makhado, Louis trichardt, Limpopo. 0920 015 541 0007 Dis-Chem Masingita Mall Pharmacy Cnr Giyani Main Road & 1st Road 015 541 0096 Dis-Chem Musina Mall Pharmacy Cnr N1 and Smelter Avenue 015 541 0003 Dis-Chem Pharmacy - Polokwane North Cnr R81 & N1 Roads 015 612 0509 Dis-Chem Thavhani Mall Pharmacy shop L164, Thavhani Mall, Thohoyandou, Limpopo. 015 541 0031 Gazamed Pharmacy Shop 6, Benstore Mall 015 812 3948 Goloza Pharmacy & Medicine Depot Timbercity Street 015 962 4771 Kalapeng Mankweng Pharmacy Shop no 23 Paledi Mall Mankweng Sovenga 0727 015 267 7105 Medhof Apteek 66 Van Der Bijl Street 014 777 1287 Medicare Groblersdal Pharmacy 14 Krugerstreet 013 262 2756 Medicare Lombards Pharmacy 16 Danie Joubert Street 015 307 5046 Medicare Mediplus Pharmacy 26 Danie Joubert Street 015 307 5038 Medicare Mutakalo Pharmacy Shop no 13 Mutsindo mall Thohoyandou 015 962 1053 Medicare Tsusanang Pharmacy L63 Tubatse Crossing Mall, R37, Burgersfort 013 231 7755 Mediclinic Lephalale Hosp Cnr Douwater and Joe Slovo Streets 014 762 0400 Mediclinic Limpopo Hosp 53 Plein Street 015 290 3600 Mediclinic Tzaneen Hosp 34 Douglas Street 015 306 8500 Medirite Pharmacy - Mall of the North Junction of N1 & R81 015 265 1327 Medirite Pharmacy - Polokwane Cnr Grobler & Hans Van Rensburg Streets 015 291 4964 Medlin Apteek Shop 26, Bushveld Centre, Cnr Marx & Potgieter Street 014 736 2285 Regicare Pharmacy Shop 9Bauhinia Centre Grobler Groblersdal 081 808 0570 Sabina Pharmacy Shop A9 Sabina Plaza Complex, 101 Mphephu Street, Thohoyandou, 0950 015 962 0758 Shirinda Pharmacy Shop 20, Masingita Plaza, Giyani Main Rd, Giyani-BA, Giyani, 0826 015 812 1450 Van Heerden Apteek En Medisyne Depot Voortrekkerweg 25 015 781 0691 Van Heerden Apteek Lephalale Shop 54 Lephalale Mall cnr Chris Hani and Nelson Mandela 014 763 1440 Van Heerden Pharmacy - Thabazimbi Warmbath Road 014 772 2241 Van Heerden Pharmacy Bela Mall Shop 16, Bela Mall, R101 Road 014 736 2304 Van Heerden Pharmacy Checkers - Nylstroom Corner Potgieter & Meinnger Streets 014 717 4010 Van Heerden Pharmacy Phalaborwa Shop 29, Eden Square, c/o Nelson Mandela & Palm Avenue 015 781 0691 Van Heerden Pharmacy Tzaneen Shop 5 Lifestyle Mall, R71 015 307 4301

Eastern Cape

Site Address Telephone no Clicks Pharmacy 6th Avenue Walmer 6th Avenue 041 581 0631 Clicks Pharmacy Aliwal North 32 Somerset street 051 633 2449 Clicks Pharmacy Bay West Baywest Mall, 426 Walker Drive Extension, Walker Drive, Gqeberha, 6025 041 371 1408 Clicks Pharmacy Beacon Bay Shop 26, Beacon Bay Shopping Centre, Bonza Bay Road, Beacon Bay 043 748 2700 Clicks Pharmacy BT Ngebs Mall BT Ngebs Shopping Centre , Shop 133 BT Ngebs Mall, 2nd Avenue, Mthatha Central 047 531 1987 Clicks Pharmacy Cleary Park LG43 Baywest Mall, 426 Walker Drive Extension, Walker Drive, Gqeberha, 6025 041 481 2222 Clicks Pharmacy Despatch 53 Main Street 041 933 6035 Clicks Pharmacy Fountains Mall Shop G8, Ground Level, Fountains Mall 042 293 4841 Clicks Pharmacy Gillwell Gillwell Road 043 742 2896 Clicks Pharmacy Gonubie Shop 2 Kings Mall, C/O Mains Road and Gill Road, Gonubie, East London, 5210 043 732 1361 Clicks Pharmacy Graaff- Reinet 21 Caledon Street 049 892 6101 Clicks Pharmacy Grahamstown 42 High Street 046 636 1264 Clicks Pharmacy Greenacres Shop 1, Greenacres Shopping Centre, Old Cape Road, Newton Park 041 363 0748 Clicks Pharmacy Hemmingways C/O West Services Ave and 2 Rivers Road 043 721 0106 Clicks Pharmacy Humewood Humeway Centre Humewood Road 041 585 0016 Clicks Pharmacy Jeffreys Bay C/O De Gamma and Noord Se Kloof, Central, Jeffreys Bay 042 296 1773 Clicks Pharmacy Kabega Park Shop 14, Metlife Plaza, Kabega Park 041 360 3082 Clicks Pharmacy Kamma Crossing Kamma Crossing Cnr Kamma & Verdun Roads 041 379 2456 Clicks Pharmacy King Williams Town Shop 7 Metlife Mall, C/O Charles Smith Street and Cross Street, King Williamstown, King Williams Town, 5601 043 643 4107 Clicks Pharmacy Mdantsane Cnr Qumza & Billie Roads 043 762 2320 Clicks Pharmacy Moffet Retail Park William Moffet Road 041 368 9341 Clicks Pharmacy New Brighton Cnr Uitenhage & Spondo Streets 041 452 3941 Clicks Pharmacy Nonesi Mall Cnr Komani Street & Victoria Road 045 838 5528 Clicks Pharmacy Penford Cnr Graaff-reinet Road & Gibson Street 041 992 5941 Clicks Pharmacy Pier 14 Pier 14 444 Govan Mbeki Avenue 041 484 5238 Clicks Pharmacy Rosehill Rosehill Shopping Centre 046 624 1095 Clicks Pharmacy Sunridge Village Shop 15, Sunridge Village Shopping Centre, Kraggakamma Road, Sunridge 041 360 8974 Clicks Pharmacy Uitenhage Baird St, Uitenhage, Kariega, 6229 041 992 5662 Clicks Pharmacy Vincent Park Devereux Avenue 043 726 8626 Clicks Pharmacy Walker Drive Cnr Walker Drive & Kabega Road 041 360 5903 Clicks Pharmacy Walmer Park Shop 46, Walmer Park Centre, Main Road, Walmer 041 368 1090 Collett's Pharmacy 32 Hill Street 043 683 1212 Dis-Chem Baywest Mall Pharmacy Shop LG05, Baywest Mall, 100 Baywest Boulevard, Hunters Treat, Port Elizabeth, 6017. E.Cape 041 541 0071 Dis-Chem Cape Road Pharmacy Cnr Cape Road & 2nd Avenue 041 396 2600 Dis-Chem Hemmingways Pharmacy Cnr Western Services Ave & 2 Rivers Roads 043 709 4400 Dis-Chem Jeffreys Bay Pharmacy Cnr St Francis Street & R101 042 293 4833 Durban Street Pharmacy 126b Durban Street 041 922 8932 Kirkwood Care Centre 1 Sonop Street 042 230 0333 Klinicare Belmore Pharmacy 433 Cape Road 041 365 2315 Klinicare Blooms Pharmacy 323 Cape Road 041 365 2070 Klinicare Bluewater Bay Pharmacy 75 Hillcrest Dr, Bluewater Bay, Gqeberha, 6210 041 466 2662 Klinicare Despatch Pharmacy 59 Main Street 041 933 2109 Klinicare Kabega Pharmacy Shop 5, Kabega Park Shopping Centre, Cape Rd, Kabega Park, Gqeberha, 6025 041 360 2322 Klinicare Kings Court Pharmacy Kings Court Walmer Heights Buffelsfontein Road 041 367 2735 Klinicare Lorraine Pharmacy Shop 22-26, Gardens Centre, 166 Circular Drive 041 367 1336 Klinicare Uitenhage Pharmacy 114 Caledon Street 041 991 1234 Klinicare Vallei Pharmacy 23 Middel Street 042 230 0497 Klinipharm Pharmacy Westway Medical Centre, 349 Cape Road, Newton Park 041 364 1157 Life St Dominic's Hosp 45 St Marks Road 043 703 0067 Life St George's Hosp 40 Park Drive 041 392 6111 Medirite Greenacres cnr. Cape & Rochelle Road 041 363 4852 Medirite King Pharmacy cnr. Cross & Smith Streets 043 642 6946 Medirite New Brighton Spondo Road 041 452 3765 Medirite Pharmacy - Bethelsdorp Cnr Stanford & Norman Middelton Streets 041 481 3121 Medirite Pharmacy - Kwanobuhle Matanzima Road 041 977 0924 Medirite Pharmacy - Moffat on Main 17th Avenue number 109 041 367 2928 Medirite Pharmacy - Port Elizabeth Checkers Cnr Cape & Rochelle Road 041 363 1205 Medirite Pharmacy - Uitenhage cnr. Baird & Gerald Smith Streets 041 992 1476 Medirite Pharmacy Queenstown Bell Road 045 838 5976 Medirite Pharmacy Vincent 26 Balfour Road 043 726 3718 Mlonzi Square Pharmacy 2 Jacaranda Street, Lusikisiki, 4820 063 837 6423 Momentum Metropolitan centre - Port Elizabeth 19 Edward Street 031 574 3033

North West

Site Address Telephone no Black Mode Pharmacy Ropec Building, 20 Fatima Bhayat St, Rustenburg, 0299 014 592 5071 Bult Pharmacy Potchefstroom Groen Akker Centre, Cnr Steve Biko &, Chief Albert Luthuli Dr, Potchefstroom, 2531 018 175 0080 Clicks Pharmacy Boitekong Thlou Street 014 593 4032 Clicks Pharmacy Brits Pienaar Street 012 252 3083 Clicks Pharmacy Lethlabile Mall Shop 5 & 7A, Lethlabile Mall, C/O Main Britz and Osaletdeng Streets 012 251 0120 Clicks Pharmacy Lichtenburg 72 Nelson Mandela Drive 018 632 0321 Clicks Pharmacy Mafikeng Crossing Cnr Nelson Mandela Drive and Sekona Drive 018 381 3624 Clicks Pharmacy Magalies View Cnr Marlin & Korokoro Streets 014 594 0234 Clicks Pharmacy Moruleng Mall Main Hospital Road 014 556 1599 Clicks Pharmacy Potchefstroom Church Street 018 293 0243 Clicks Pharmacy The Islands Cnr of R512 AND Oberson Road 012 244 9010 Clicks Pharmacy Vryburg Market Street 053 927 3845 Clicks Pharmacy Waterfall Mall Cashen Ext 12 014 537 3371 Clicks Pharmacy Wilkoppies 70 Ametis Street 018 468 4733 Clinix Victoria Prv Hosp Victoria Road 018 397 7300 Dis-Chem Greystone Crossing Pharmacy 111 Kloof Road 014 541 0046 Dis-Chem Hartbeespoort Pharmacy Cnr R511 & Tielman Street 012 253 9600 Dis-Chem Klerksdorp Pharmacy 1 Brother Patrick Road 018 487 7300 Dis-Chem Magalies Hills Pharmacy Magalies Hills Centre Cnr Hendrik Verwoed and De Boer Streets 0250 012 574 0481 Dis-Chem Pharmacy - Potchefstroom Shop 93-95, Mooirivier Mall, Cnr. Govan Mbeki & Nelson Mandela Ave. 018 293 3890 Kalapeng Bapong Pharmacy Main Road R556 012 256 6447 Life Peglerae Hosp 173 Beyers Naude Drive 014 597 7200 Mediclinic Brits Hosp 8 Church Street 012 252 8000 Mediclinic Potchefstroom 66 Meyer Street 018 293 7000 Medirite Pharmacy - Brits Mall cnr Provincial Road & Maple Avenue 012 250 2372 Medirite Pharmacy - Klerksdorp Cnr Church & Magrieta Streete 018 462 6758 Medirite Pharmacy - Mooiriver cnr. Mooirivier & Nelson Mandela Drive 018 293 2096 Medirite Pharmacy Platinum Junction Cnr Howick Road & Cuckoo Avenue 014 537 2825 Medirite Taung Station Road 053 994 4059 Pharmlife Boitekong Tlou Street 014 593 4208 Tuine Apteek Rustenburg Cnr Arend weg & Safari laan 014 533 3392 Wollies Pharmacy 11a Broadbent Street 018 596 2106

Free State

Site Address Telephone no Busamed Harrismith Hospital Cnr of Vowe and Alexander street 058 624 3000 Clicks Pharmacy - Botshabelo Cnr N8 Highway& Main Road 051 534 0079 Clicks Pharmacy Bayswater 41 Milner Road 051 436 7741 Clicks Pharmacy Bethlehem Cnr Malan & Miller Street 058 303 5685 Clicks Pharmacy Bloemfontein SHOP C15 MIDDESTAD MALL CNR CHARLES & WESTBURGER STREET BLOEMFONTEIN 9301 051 448 2751 Clicks Pharmacy Boitumelo Junction Cnr A Phakathi Drive & Nkoane Street 057 397 1025 Clicks Pharmacy Dihlabeng Dihlabeng Shopping Centre 058 303 0280 Clicks Pharmacy Fichardt Park 111 Benade Avenue, Southern Centre, Fichard Park 051 522 6855 Clicks Pharmacy Ficksburg Fontein Street 051 933 5988 Clicks Pharmacy Goldfields Shop 13, Goldfields Mall, CNR Stateway & Bueiten Streets 057 352 3851 Clicks Pharmacy Harrismith Cnr Vowe & Southey Streets 058 622 3683 Clicks Pharmacy Heidedal Heatherdale Road 051 432 0303 Clicks Pharmacy Kroonstad 61 Cross Street 056 213 2871 Clicks Pharmacy Langenhoven Park Shop 8, Dynarc Walk Centre, Jan Spies Laan , Langenhoven Park 051 446 0085 Clicks Pharmacy Loch Logan 105 Hendry Street 051 448 2104 Clicks Pharmacy Northridge Mall Northridge Mall 051 433 1159 Clicks Pharmacy Sasolburg 32 John Voster Road 016 976 2598 Clicks Pharmacy Welkom Bok Street 057 353 1502 Dis-Chem Bloemfontein Pharmacy Shop 68, Northridge Mall, Eeufees Road, Helicon Heights, Bloemfontein, 9300. F.S. 051 778 0100 Dis-Chem Fleurdal Pharmacy Fleurdal Mall 051 108 0001 Elizabeth Street Pharmacy Cnr Arrarat & Heeren Streets 057 352 1729 Jurg vd Westhuizen Pharmacy Frankfort 52 J J Hadebe Street 058 813 3091 Klinicare Heuwelsig Pharmacy 10 Ogilvie Thompson St, Heuwelsig, Bloemfontein, 9332 051 436 0704 Medi-Chem Pharmacy - Universitas 173 Paul Kruger Ave, Universitas, Bloemfontein 9301 051 522 4011 Medi-Chem Westdene Pharmacy Shop 6, 60 Second Avenue, Medene Centrum 051 447 7145 Mediclinic Bfn Hosp Mediclinic Bloemfontein, P.O.Box 12651 051 404 6666 Mediclinic Hoogland Hosp De Leeuw Street 058 307 2000 Mediclinic Welkom Hosp Meulen Street 057 916 5555 Medirite Pharmacy - Bloemfontein Vereeniging Road 051 522 4106 Medirite Pharmacy - Goldfields cnr. State Way & Tempest Street 057 352 1816 Medirite Pharmacy - Heidedal Cnr Heatherdale Road & Sonneblom Street 051 432 0315 Medirite Pharmacy - Sentraal Charles Street 051 430 2310 Medirite Pharmacy - Welkom cnr. Bok & Karoo Streets 057 352 1375 Medirite Pharmacy Kroonstad Corner Van Zyl & Noord Avenues 056 213 1714 Mimosa Mall Clicks Pharmacy C/O Zastron Street and Voortrekker Street 051 444 6170 Schwim's Pharmacy Parys Schwim's Pharmacy Parys 37 Bree Street 056 801 1020 Sentrum Pharmacy Shop 5, Checkers Centre, cnr Arrarat Road and Stateway 057 353 4235 The Local Choice Platteland Pharmacy CNR Wentworth & Langmark street 087 527 0723 Vrystaat Pharmacy 25 Maitland Straat 051 447 2483

Northern Cape

Site Address Telephone no Clicks Pharmacy Kalahari Mall Kalahari Mall 054 331 3635 Clicks Pharmacy Kathu Hendrik Van Eck Road 053 723 1899 Clicks Pharmacy Kuruman Mall Livingston Street 053 712 0405 Clicks Pharmacy North Cape Mall North Cape Mall, Memorial Road, Kimberley, 8301 053 832 7022 Clicks Pharmacy Springbok Voortrekker & Uitspan Streets 027 712 3006 Diamond Pavilion Clicks Pharmacy Shop 5, Diamond Pavilion Centre,CNR Oliver & Macdougal Roads, Monument Heights 053 831 2889 Dis-Chem Kalahari Mall Pharmacy Van Riebeeck Street 054 050 0956 Dis-Chem Kimberley Pharmacy 62 Memorial Road 053 836 7700 Keimoes Apteek Hoofstraat 41a 054 461 1232 Mediclinic Gariep Hospital 112 Mac Dougall Street 053 838 1111 Medirite Pharmacy - Upington Cnr Scott & Basson Streets 054 331 0108

(Compiled by Phillip de Wet)





Get the best of our site emailed to you every weekday.

Go to the Business Insider front page for more stories.